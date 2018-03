Opgelet voor gladde wegen vannacht

Er is vannacht kans op gevaarlijk gladde wegen. De nieuwe winterprik die vannacht ons land binnenkomt, kan wel eens voor aanvriezende regen zorgen. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt daarom aan om heel voorzichtig te zijn op de weg.

Vanavond laat is er lokaal kans op aanvriezende regen. En later komt er smeltende sneeuw opzetten vanuit het noordoosten, maar die kan overgaan in sneeuw. Ook morgenochtend kan het nog licht sneeuwen.

Dat kan gevaarlijke gladde wegen veroorzaken, omdat het preventief gestrooide zout weggespoeld wordt. Wie de weg op moet, wordt gevraagd om zijn rijgedrag en snelheid aan te passen. Ook voldoende afstand houden, is zeker nodig.

Strooien

De strooidiensten van het Agentschap volgen de toestand nauwgezet op en zullen uitrijden als dat nodig is. Wie de weg op moet, krijgt de raad om voor zijn vertrek de website van het Vlaams Verkeerscentrum te raadplegen. Daar kan je de actuele verkeerssituatie op de voet volgen.

In totaal strooide het Agentschap Wegen en Verkeer deze winter al 32.000 ton zout om de Vlaamse wegen sneeuw- en ijsvrij te houden.

