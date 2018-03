Opgelet voor gladde wegen

Het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor gladheid op de weg door ijzel. "Een aangepaste snelheid is zeker aangewezen", klinkt het. Het KMI heeft code geel afgekondigd. Op verschillende plaatsen in het land kan er lichte sneeuw of regen vallen die gaat aanvriezen.

De zwakke neerslagzone die Vlaanderen bereikt vanaf de kust bestaat uit een mix van lichte regen en sneeuw. Met temperaturen rond het vriespunt is er kans op ijzelvorming op de wegen en dus gladheid. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Aangepaste rijstijl

Het Agentschap roept weggebruikers dan ook op om de snelheid aan te passen. Wie vertrekt, checkt het best eerst eens de website van het Vlaams Verkeerscentrum. Het Agentschap is vannacht al uitgerukt om preventief strooien

Code geel

Er is sprake van code geel als er gladheid op de grond verwacht wordt. Dat kan zijn door enkele centimeters verse sneeuw, maar ook door lokaal aanvriezende (mot)regen of door verspreide rijm- of ijsplekken. De situatie maakt het voetgangers en fietsers moeilijk zich te verplaatsen. Het wegverkeer wordt vertraagd en kan zelfs gevaarlijk worden. Het KMI raadt daarom aan om voldoende afstand te houden en jouw snelheid in het verkeer te matigen.