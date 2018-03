Opgelet voor CO-vergiftiging

Het KMI signaleert ongunstige voorwaarden voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen en vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Wie plots hoofdpijn krijgt of moet braken, kan beter op zijn hoede zijn.

CO is een geurloos en kleurloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van gas, kolen, stookolie, petroleum, benzine of hout. In een woning vormen verwarmingstoestellen en installaties voor de productie van warm water mogelijke bronnen van CO.

Het KMI voorspelt vanaf vandaag ongunstige voorwaarden voor de verwarming van lokalen. Er wordt dan ook opgeroepen om waakzaam te zijn voor de gevolgen van CO-intoxicatie. Wie plots opvallende hoofdpijn heeft of neigingen tot braken krijgt, is best oplettend. Deze symptomen kunnen het gevolg zijn van CO- intoxicatie.