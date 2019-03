Opgelet: Vannacht schakelen we over op zomertijd

Vannacht schakelen we weer over op zomertijd. Om twee uur wordt de klok een uur verder gedraaid. Door de overschakeling kunnen we vannacht een uur minder slapen, maar het blijft 's avonds wel een uur langer licht.

De zomerrtijd werd in 1977 ingevoerd om energie te besparen. Sinds 2002 verzet de hele Europese Unie twee keer per jaar de klok. De wintertijd gaat weer in op zondag 27 oktober.

Europarlementsleden van de transportcommissie hebben de afschaffing van de halfjaarlijkse switch tussen zomer- en wintertijd intussen wel goedgekeurd. Europa stelt voor om de zomertijd overal als standaard te gebruiken, maar geeft lidstaten wel de vrijheid om daar eventueel van af te wijken. België heeft al aangegeven permanent op de zomertijd te willen overschakelen. Mogelijk wordt in maart 2021 dan ook defintief overgeschakeld op de zomertijd.