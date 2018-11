Opgelet: meer ongevallen bij regenweer

Ons land ligt vandaag onder een grote regenwolk en dan is het op de weg extra opletten geblazen. Bijna tien procent van de ongevallen gebeuren tijdens regenweer, terwijl het maar zes procent van de tijd aan het regenen is. Volgens mobiliteits- organisatie Touring moeten bestuurders en overheid daar dringend meer rekening mee houden.

Maar liefst 31.000 van het totale aantal ongevallen gebeuren bij regenweer en vaak is de slechte infrastructuur daarvoor de boosdoener. "De remafstand op een nat wegdek is bijna twee keer langer dan die op een droog wegdek. Toch houden bestuurders daar op onze snelwegen weinig rekening mee", benadrukt Danny Smagghe, woordvoerder van Touring.

Slipcursus

"Wij leven in een klein landje en wij durven heel dicht op elkaar rijden en dat is levensgevaarlijk", reageert Mike Van Hooydonk van slipschool Jesco. Juist reageren is dan ook van groot belang. Tijdens een slipcursus leren bestuurders hoe ze moeten sturen op een nat wegdek. Het kan later hun leven redden, maar de opleiding is niet verplicht. "Het is aan te raden en daarom stellen wij voor om dat op te nemen in de rijopleiding", vult Danny Smagghe aan.