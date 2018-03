Opgelet: klok is uur vooruitgeschoven

We zijn afgelopen nacht opnieuw overgeschakeld op de zomertijd. Dat wil zeggen dat de wekker een uur vooruit is gegaan, om 2 uur schakelde het over naar 3 uur. Daardoor is het 's ochtends een uur langer licht.

Wereldwijd hebben ongeveer zeventig landen hun klok verzet, onder meer alle lidstaten van de Europese Unie. De winter- en zomertijd leidde binnen de EU ook al tot heel wat discussie.

Zo probeerde een coalitie van Europarlementsleden uit verschillende politieke partijen de overschakeling naar zomer- en winteruur stop te zetten. Vorige maand werd er binnen het Europees parlement uiteindelijk over gestemd. De uitkomst: de zomertijd blijft voorlopig, maar er moet wel goed onderzoek komen naar de voor- en nadelen op basis van de beschikbare wetenschappelijke input.

Voor- en nadelen

Het doel van de zomer- en wintertijd, die België sinds 1977 toepast, is energiebesparing, want er kan langer van het daglicht genoten worden. Tegenstanders voeren onder meer aan dat het gegoochel met de klok het bioritme verstoort en dat het een negatieve invloed heeft op de verkeersslachtoffers.

In de nacht van 28 oktober is de zomertijd weer voorbij. Dan gaat de klok een uur terug en geldt de wintertijd weer.