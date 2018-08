Opgelet! Inbrekers gebruiken sluwe truc met tandenstokers

Inbrekers hanteerden de afgelopen twee maanden een opvallende techniek om na te gaan of bewoners thuis waren: in Nevele, Tienen en Grembergen staken ze tandenstokers tussen de deurstijl. Gisterochtend kreeg de politie van Nevele alweer een tiental meldingen. “Er werden in de woonwijk Everpark een inbraak en twee inbraakpogingen gemeld. Minstens tien andere bewoners vonden tandenstokers tussen de deurstijl. We gaan ervan uit dat inbrekers die daar steken. Zitten ze er na enige tijd nog, dan weten ze dat er niemand thuis is. We onderzoeken nog verder of die theorie klopt.”

Volgens de federale politie is de techniek met de tandenstoker niet nieuw. “De afgelopen twee maanden kregen we gelijkaardige meldingen uit Tienen en Grembergen”, klinkt het. De politie vraagt iedereen om verdachte voorvallen onmiddellijk te melden.