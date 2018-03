Opgelet: dit weekend fileleed verwacht

Het paasweekend valt dit jaar samen met het begin van de paasvakantie, waardoor het bijzonder druk wordt op de weg. Niet alleen in ons land zullen er problemen zijn, ook in de rest van Europa zal je meer dan waarschijnlijk in de file staan. Dat melden mobiliteitsorganisaties VAB en Touring.

De mensen die dit weekend op reis vertrekken naar de zon of de sneeuw, of bijvoorbeeld familie gaan bezoeken, mogen zich dus zeker aan files verwachten.

Op onze wegen

Moet je nog vertrekken? Dan luidt het advies dat je je vertrek beter uitstelt tot later deze avond of tot morgen na de middag, zeker omdat je op die manier ook de files op knelpunten in de buurlanden kan omzeilen. Vermijd de avondspits vandaag, want het zal enorm druk zijn. Vooral rond Brussel en Antwerpen en op de wegen richting Luxemburg worden problemen verwacht.

Voor de terugkeer wordt het vooral druk op paasmaandag (2 april) vanaf de late namiddag en avond. Ook daar is het aangeraden om die kritieke momenten te vermijden.

Op de buitenlandse wegen

Daarnaast wordt het ook elders in Europa erg druk tijdens het paasweekend, in het bijzonder richting de wintersportgebieden in Zwitserland, Oostenrijk en Italië. Er viel deze winter dan ook erg veel sneeuw, waardoor veel mensen op de latten willen gaan staan tijdens de paasvakantie.

Vooral richting het zuiden en in de richting van de wintersportoorden moet men dus rekening houden met filevorming. De grootste drukte wordt vandaag verwacht. Paasmaandag wordt dan weer druk voor de terugkeer.

In Frankrijk worden minder problemen verwacht omdat het schoolverlof daar later begint. Er zal vandaag en morgen wel veel verkeer zijn, maar grote verkeersinfarcten worden niet verwacht.

Tip! Voorzie een winteruitrusting voor je wagen, want bij sneeuw of ijzel kan het verkeer in de bergen volledig in de knoop geraken.

Het verlengd paasweekend en wintersportverkeer kunnen zorgen voor grote drukte. https://t.co/fTkOpw8TXT — VAB Mobiliteit (@VABMobiliteit) 30 maart 2018

De rest van de paasvakantie

De overige weekends van de paasvakantie zou het rustiger zijn op de Belgische wegen, al kunnen er wel verkeersproblemen opduiken bij mooi weer. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de Antwerpse Ring, wat ook vertragingen kan veroorzaken.

Het weekend van 6 en 8 april verwacht men enkel wat problemen op zaterdag voor het vertrek (oranje). Het weekend van 13 en 15 april wordt een ietsje drukker: zondag 15 april is een oranje dag voor de terugkeer in België. Elders in Europa wordt het rustiger.