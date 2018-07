Opgelet: Delhaize, Lidl en Mediamarkt morgen uur vroeger dicht

De warenhuisketens Delhaize en Lidl gaan hun winkels in België morgen al om 19 uur sluiten, in plaats van 20 uur. Iets later meldt elektroketen Mediamarkt dat ook zij morgen uitzonderlijk al om 19 uur zullen sluiten. De werknemers krijgen zo de mogelijkheid om de wedstrijd tussen België en Frankrijk in de halve finale van het WK voetbal te bekijken, zo delen de ondernemingen mee. Colruyt en Carrefour zullen zich wel aan de gebruikelijke openingsuren houden.

Delhaize, Lidl en Mediamarkt benadrukken dat de werknemers gewoon doorbetaald zullen worden. Bij de warenhuisketens Carrefour en Colruyt worden de openingsuren niet aangepast aan de wedstrijd van de Rode Duivels. "De klanten willen hun boodschappen kunnen doen. Ze zijn niet allemaal supporters van de Rode Duivels", zegt een woordvoerder van Carrefour.