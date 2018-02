Operaties uitgesteld door griepepidemie

De griepepidemie slaat hard toe: veel ziekenhuizen staan dichtbij een patiëntenstop. Ze kunnen bijna niemand meer opnemen en op sommige spoeddiensten moeten mensen 24 uur wachten op een bed. Operaties die niet echt dringend zijn, worden uitgesteld. Patiënten die herstellend zijn, worden vroeger naar huis gestuurd.

Ambulances rijden voortdurend aan en af aan het Middelheim-ziekenhuis in Antwerpen. De spoedartsen waarschuwden gisteren al: ze zitten écht overvol. Het grootste probleem is dat grieppatiënten meteen naar spoed gaan en die geraakt daardoor overbevolkt. De wachttijden lopen hoog op.

Lange wachttijden

"Het duurt soms uren voor mensen die zich hier aanmelden ook opgenomen worden in het ziekenhuis”, zegt Dr. Jan Stroobants. “Soms hebben we mensen die de nacht doorbrengen op spoedgevallen. 18 tot 24 uur wachten is niet uitzonderlijk op dit moment. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het niet goed is voor de patiënten en dat bekent een extra druk op de spoedartsen.”

De ziekenhuizen kunnen niet anders dan niet-dringende ingrepen uitstellen. In het Middelheim-ziekenhuis zijn er zo vandaag al vier geschrapt.

Niet-dringende ingrepen

“Dat wordt op een gecoördineerde manier aangepakt en er wordt elke keer bekeken wat meest logische is”, zegt Stroobants. “Bijvoorbeeld een kankerpatiënt die een onderhoud moet doen, dat mag niet stoppen. Maar bijvoorbeeld mensen die een voetcorrectie moeten krijgen, da's een ander soort ingreep.”

Andere patiënten worden enkele uren vroeger naar huis gestuurd, zodat de poetsdiensten de kamer al kunnen klaarmaken voor de volgende patiënt. Maar dat lost natuurlijk niet alles op.

"Trek uw plan"

“Gisteren hebben twee MUG's toch tamelijk moeten zoeken voor ze effectief een ziekenhuis konden vinden waar ze hun patiënt kwijt konden”, zegt Stroobants. “Indien niet, worden ze sowieso naar de dichtsbijzijnde spoedgevallen gebracht en dat ze daar hun plan trekken.”

Het advies blijft dus: ga met griep niet meteen naar de spoed maar eerst naar de huisarts.