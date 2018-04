Opening sluizen dichtgemaakt na val kind

Na het ongeval waarbij een peuter in een opening van een sluizencomplex in Wichelen viel, heeft een aannemer beveiligingswerken uitgevoerd aan de sluis en aan een andere vergelijkbare sluis. "Het is een tijdelijke oplossing in afwachting van verder onderzoek", zegt Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg.

De peuter was zaterdag samen met zijn ouders aan het wandelen, toen hij naast een rooster in een gat terechtkwam. Hij raakte daarbij enkele metaalobstakels. Het kind viel relatief zacht op een ondiepe, modderachtige ondergrond en zou geen water binnengekregen hebben.

Dankzij het ondiepe water werd de val van acht meter gebroken. Het kind werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is aan de beterhand.

Tijdelijke oplossing

De Vlaamse Waterweg, die het sluiscomplex uitbaat, liet een aannemer tijdelijke werken uitvoeren. "De aannemer is ter plaatse gegaan en heeft betonplex platen geplaatst aan de achterkant van de kokers, zodat de openingen dichtgemaakt zijn. Het is een tijdelijke oplossing in afwachting van verder onderzoek", aldus Peelaerts.

"Het gaat om de sluis waar het ongeval gebeurde en een gelijkaardige sluis op de grens tussen Wichelen en Berlare. We bekijken of er een aanpassing moeten gebeuren aan andere vergelijkbare constructies."

