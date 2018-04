Openbare verkoop binnenkort online

Binnenkort zal het niet meer nodig zijn om een openbare verkoop van vastgoed te organiseren in een café of zaaltje. De Federatie van Belgische notarissen (Fednot) lanceert in mei een online platform als alternatief voor de traditionele verkoop. Dat bevestigt voorzitter Erik Van Tricht.

Als een huis via een openbare verkoop op de markt komt, organiseert de notaris volgens de huidige manier van werken op een vast tijdstip een verkoopmoment in een café of verkoopzaal. Geïnteresseerden moeten fysiek ter plaatse gaan om een bod uit te brengen. Als de verkoper akkoord gaat met de prijs, moet de hoogste bieder kopen.

Interactief deelnemen

Binnenkort krijgen verkopers een alternatief voor die traditionele zitdag. De notarisfederatie werkt aan een online platform. "Iedereen zal interactief via het internet kunnen deelnemen aan een veiling.

"Men zal ruim de tijd hebben om een bod uit te brengen", legt Van Tricht uit. Verkopers die dat willen, zullen de verkoop wel nog steeds op de oude manier kunnen organiseren.

Meer details over hoe het concreet zal werken, zullen de notarissen in mei geven. "We zijn de laatste punten en komma's aan het zetten en de IT nog aan het controleren", zegt Van Tricht. Wettelijk is alles wel al in orde, zegt hij nog.