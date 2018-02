Het langverwachte proces tegen terrorist Salah Abdeslam is vandaag gestart. Het proces draait rond de schietpartij in Vorst van 15 maart 2016. De politie viel een schuiladres binnen, zonder dat ze wisten dat Abdeslam daar verscholen zat. Drie dagen later werd Abdeslam – op dat moment de meest gezochte man van Europa – na vier maanden vluchten eindelijk opgepakt.