Openbaar vervoer is zelden een goed alternatief voor de auto

Ondanks de files, is het openbaar vervoer in Vlaanderen en Brussel zélden een goed alternatief voor de auto. Dat blijkt uit het 'Filerapport' van de krant De Tijd. Als we op de meest gebruikte pendelroutes de wagen vervangen door bus of trein, dan stijgt de reistijd met gemiddeld 67 procent. En dat is te veel om ons te doen veranderen, zeggen experts.

Wie met de auto gaat werken, kent het gevoel: file, bijne altijd en overal. En toch is het openbaar vervoer vaak géén goed alternatief. De Tijd onderzocht 3.600 populaire pendelroutes in Vlaanderen en Brussel. En wat blijkt? Als we het openbaar vervoer kiezen in plaats van de wagen, dan stijgt onze reistijd met gemiddeld 67 procent.

Wie bijvoorbeeld naar Gent, Leuven of Mechelen wil, is ALTIJD sneller met de AUTO, ook tijdens de files. Naar Antwerpen, Sint-Niklaas en Kortrijk is het openbaar vervoer amper op 1 op de 5 trajecten sneller. Brussel is het best bereikbaar, daar is de trein of bus op 1 op de 3 trajecten sneller dan de auto.