Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak Bouchra F.

Een verrassende wending op het assisenproces in Brussel. Daar heeft het Openbaar Ministerie de vrijspraak gevraagd voor Bouchra F., de 20-jarige die ervan beschuldigd wordt haar broertje te hebben gedood. Gisteren moesten verschillende wetsdokters getuigen over de mogelijke doodsoorzaak. Daar bleek dat er veel onenigheid bestond over de doodsoorzaak van Soufiane.

De op dat moment 17-jarige Bouchra riep op 1 juli 2015 haar buurvrouw omdat ze haar broertje bewegingloos in de zetel zag liggen in hun ouderlijke woning. Ze verwittigden de hulpdiensten, die het kindje nog probeerden te reanimeren. Uiteindelijk kwam alle hulp te laat: het vierjarige broertje van Bouchra overleed een uur later.

Het gerecht opende een onderzoek omdat ze het overlijden als verdacht beschouwden. Zo waren er op het lichaam van de jongen letsels te zien die op een wurging konden wijzen. Zijn grote zus werd verhoord, maar zij ontkende iedere betrokkenheid. Tijdens het onderzoek paste ze wel meermaals een aantal details van haar versie van de feiten aan.

Vrijspraak

Gisteren moesten verschillende wetsdokters getuigen over de mogelijke doodsoorzaak. Daaruit bleek dat er onenigheid bestond over de doodsoorzaak van Soufiane. Aanvankelijk meende het Openbaar Ministerie dat Bouchra F. haar broertje wurgde of verstikte, maar daar is het nu vanaf gestapt. Net daarom vraagt het OM nu zelf de vrijspraak.

Bekijk ook: