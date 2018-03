Openbaar Ministerie vraagt levenslang voor Hardy

Op het proces van seriemoordenaar Renaud Hardy vraagt het Openbaar Ministerie levenslang op basis van zijn ergste misdrijf, moord. Daarbovenop vroeg het Openbaar Ministerie een terbeschikkingstelling aan de strafuitvoeringsrechtbank voor 15 jaar.

Gisteren achtte de jury de schuld van Hardy bewezen. De man werd beschuldigd van twee moorden, met verkrachting en foltering, en twee moordpogingen.

De verdediging had de ontoerekeningsvatbaarheid van Hardy gepleit, maar de jury had daar gisteren geen oren naar. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen verzachtende omstandigheden. Er weegt niks op tegen de ernst en veelheid van de feiten.

Beslissing over strafmaat

Na Van Kelst mag ook Frédéric Thiebaut nog pleiten over de strafmaat. De burgerlijke partijen komen niet meer aan het woord. Nadien gaat de jury opnieuw in beraad. In de loop van de namiddag wordt een beslissing over de strafmaat verwacht.