Openbaar ministerie eist 4 jaar cel voor acteur Guy Van Sande

In Veurne is het kinderpornoproces tegen acteur Guy Van Sande en de Antwerpse professor Frank P. (61) van start gegaan. Op vraag van hun advocaten gebeurt de zitting achter gesloten deuren. De derde beklaagde, een zestiger uit Diksmuide, is twee dagen geleden overleden. Dat bevestigt zijn advocaat Pieterjan Dens. Het openbaar ministerie eist intussen vier jaar effectief voor Van Sande, de professor riskeert drie jaar cel.

“Bij mijn cliënt werd begin mei terminale kanker vastgesteld. De man is jammer genoeg overleden. Daarmee vervalt de strafvordering”, zegt Dens. “Het slopende onderzoek heeft zeker een invloed gehad op de toestand van mijn cliënt. Ik ben hier vandaag aanwezig op vraag van zijn echtgenote om de overlijdensakte af te geven.”

Gesloten deuren

Bij de start van het proces vroeg Sven Mary, de advocaat van Van Sande, om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. De verdediging verwees onder andere naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook de advocate van Frank P. en een burgerlijke partij sloot zich bij dat verzoek aan. Child Focus en nog een derde burgerlijke partij gedroegen zich naar de wijsheid van de rechtbank. In die omstandigheden verzette ook het OM zich niet tegen gesloten deuren. Na een kort beraad moest het aanwezige publiek effectief de zaal verlaten.

Van Sande en de professor moeten zich verantwoorden voor het bezit, de verspreiding en de productie van kinderporno. Op de computer van Van Sande werden naast meer dan 500 kinderpornografische beelden ook ruim 70 filmpjes gevonden. Die werden uitgewisseld via een duistere chatroom en Skypegesprekken.

Het proces werd na de vordering van het openbaar ministerie een tijd geschorst voor een sanitaire stop. Van Sande nam onder politiebegeleiding de tijd om naar het toilet te gaan. De zaak gaat binnenkort verder, met de pleidooien van de verdediging. De uitspraak volgt op 12 juli.

