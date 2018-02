Op strand alleen nog herbruikbaar plastic

De kustgemeenten in ons land willen alle vormen van plastic bannen op het strand, behalve recycleerbaar plastic. Dat is vanmorgen overeengekomen tijdens een overleg met de kustburgemeesters. Ze hopen de hoeveelheid zwerfvuil op het strand drastisch te verminderen en de afvalberg te verkleinen. Het voorstel is in eerste instantie gericht aan stranduitbaters en organisatoren van evenementen.

De burgemeesters zijn akkoord om alleen nog herbruikbare bekers toe te laten in strandbars, surfclubs en bij grote evenementen aan zee. Niet-recycleerbare bekers, rietjes en plastic bestek zullen niet meer gebruikt mogen worden.

Om hun afspraak kracht bij te zetten - en ook om de kosten laag te houden - zullen de kustgemeenten herbruikbare bekers aankopen via een groepsaankoop. Die worden dan ter beschikking gesteld aan organisatoren van evenementen.

Naar de gemeenteraad

De kustburgemeesters zullen het voorstel voorleggen op de gemeenteraad van hun gemeente. Bij een snelle goedkeuring kan het plasticverbod al deze zomer van kracht zijn.

“We moeten het probleem bij de bron aanpakken”, zegt Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene, aan VTM NIEUWS. “In bepaalde gemeenten is dit systeem al getest en het werkt goed. Er is alleen een mentaliteitswijziging nodig.”

Plastic bekers opnieuw gebruiken, zorgt voor heel wat extra werk, bijvoorbeeld om de bekers telkens weer af te wassen. “Dat werk kunnen organisatoren ook uitbesteden”, zegt burgemeester Johan Vande Lanotte van Oostende. “Ik denk niet dat de drank tijdens evenementen daardoor duurder zal worden.”

Niet voor gewone toerist

Het voorstel is in eerste instantie gericht naar stranduitbaters en organisatoren van evenementen, het is nog niet bedoeld voor de gewone toerist. “Al hopen we natuurlijk dat ook de toerist alleen nog herbruikbaar plastic gebruikt”, klinkt het bij de burgemeesters. “We willen eerst iedereen sensibiliseren, het is niet de bedoeling om meteen te bestraffen."