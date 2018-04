Op sommige plaatsen onweer

Op sommige plaatsen in het land is het momenteel aan het onweren. “Momenteel zijn er onweders in het centrum en het oosten van het land", legt VTM-weerman David Dehenauw uit. “In het westen is er vooral regen, met redelijk wat neerslag op een korte tijd op enkele plaatsen. In het zuiden is er lokaal wat hagel." Het noodnummer 1722 is geactiveerd

Hier en daar kunnen er ook wat rukwinden zijn, maar verwacht wordt dat het in Vlaanderen nog zal meevallen. Er kan mogelijk wel wat hagel vallen.

(Lees verder onder de tweet)

Onweders in centrum en oosten, in het westen regen. In het zuiden lokaal wat hagel. Lokaal forse buien. — David Dehenauw (@DDehenauw) 29 april 2018

Noodnummer

Het noodnummer 1722 werd vandaag ook geactiveerd. Je kan dan daar terecht met alle niet-dringende oproepen over stormschade, zoals omgewaaide bomen. Zo kan het echte noodnummer 112 vrijblijven.

Lees ook: Onweer op komst: noodnummer 1722 geactiveerd

Foto: archief