Op reis? 40% houdt rekening met terreur

Bij de keuze van vakantiebestemming houden twee Belgen op de vijf rekening met risico op een terreuraanslag en kiezen ze bewust voor landen waar dit risico laag is. Dat blijkt uit een enquête van Test-Aankoop waaraan 4.800 Belgen deelnamen.

"Een indrukwekkend cijfer waar de toeristische sector ongetwijfeld de gevolgen van voelt", aldus de consumentenorganisatie in haar tijdschrift. Frankrijk (22 procent) is de populairste vakantiebestemming.

Reisblogs

Reizigers verzamelen steeds meer informatie op internet. In België wordt in de eerste plaats naar de websites van de touroperators gekeken, maar ook Booking.com is erg in trek, gevolgd door Tripadvisor. Een op de vijf ondervraagden is tuk op reisblogs.

De hoogste tevredenheid over websites is met een score van 82 procent voor Lonely Planet, die echter slechts door 2 procent geraadpleegd wordt, gevolgd door Wikipedia en Booking.com (beiden 80 procent). Google Flights (85 procent) scoort het beste op de tevredenheidsscore voor websites die de kost van vluchten, hotels, huurauto's, enzovoort vergelijken.

Hotels

De tevredenheid over het reserveren via boekingssites is het grootst bij Booking.com (83 procent). Bij de hotels staan VanderValk en de Rio Hotels (84 procent) bovenaan en bij de touroperators is dat Carolus (83 procent).