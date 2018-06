Op kamp in deze landen? Laat je dan vaccineren tegen tekenziekte

Het Tropisch Instituut raadt jeugdbewegingen die deze zomer op kamp gaan naar Centraal- of Oost-Europa op om zich te laten inenten tegen tekenencefalitis. Dat is een vorm van hersenvlies- ontsteking. Vooral wie in die regio's in bossen gaat spelen, loopt het risico om besmet te worden door het virus. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft haar leden alvast gewaarschuwd.

Deze zomer gaan zo'n 1.000 scouts en gidsen op kamp in een gebied waar je tekenencefalitis kan oplopen, een vorm van hersenvliesontsteking. Op haar website raadt Scouts en Gidsen Vlaanderen haar leden dan ook aan zich te laten vaccineren, na een advies van het Tropisch Instituut.

“Die kinderen kamperen in bossen en velden, waar die teken zitten en waar het risico groot is om een tekenbeet op te lopen”, zegt Patrick Soentjens, hoofdarts polikliniek Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Welke landen?

Voor kampen in eigen land, is er geen probleem, maar het virus komt wel voor in onder andere Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Slovakije, Slovenië en Kroatië. Wie daar op kamp gaat, laat zich maar beter vaccineren. Dat zijn twee inspuitingen, voor je vertrek.

Verplicht?

Elke inenting kost 39 euro en wordt niet terugbetaald. Scouts en Gidsen Vlaanderen verplicht het dan ook niet om je te laten vaccineren. “Wij gaan niet controleren of alle leden gevaccineerd zijn, we doen eerder een beroep op het gezond verstand van iedereen”, zegt Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts & Gidsen Vlaanderen.

Hoe beschermen?

Er zijn trouwens nog andere manieren om je te beschermen. “We raden aan om altijd met lange mouwen, lange broek en gesloten schoenen rond te lopen in de bossen daar, eventueel ook met een pet en insectenwerende middelen”, zegt Soentjens.

Word je toch gebeten toch een teek, verwijder die dan zo snel mogelijk met een speciale tekenpincet, want een teek heeft soms maar enkele minuten nodig om het virus door te geven. Als je je kort daarna grieperig voelt, ga je maar beter naar de dokter.

Tekort aan vaccin

Op dit moment is er wel een tekort aan het bewuste vaccin. Enkel in de meeste reisklinieken zijn ze nog te krijgen; in apotheken niet meer. Experts raden dan ook dat enkel mensen zich laten inenten die echt een risico lopen, dus jeugdbewegingen die op kamp gaan of mensen die in Centraal- of Oost-Europa gaan kamperen. Om de voorraad weer aan te vullen, zullen groothandels stocks moeten opkopen in het buitenland.