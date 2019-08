Op dit tijdstip vertrek je het best met de auto op reis

Komend weekend wordt een zwart weekend op de snelwegen van en naar het zuiden, met lange files. Zaterdag verwacht men meer dan 800 kilometer file. De automobilistenbond VAB raadt aan om niet op zaterdag te vertrekken. Als je kan, wacht dan tot zondagochtend, dat is namelijk het beste moment om te vertrekken. Ze hebben het zelf uitgetest.

Vier VAB-medewerkers deden de test. Vorig weekend zijn ze alle 4 op verschillende tijdstippen met de auto naar Zuid-frankrijk vertrokken. Opvallend: het team dat vrijdagochtend om half zeven al vertrok reed 9 uur en 24 minuten op 800 kilometer.

Het team dat wachtte tot zaterdagochtend half zeven was 20 minuten sneller maar deed er nog steeds meer dan 9uur over. De winnaar was het team dat pas zondagochtend vertrok en er net geen 8 uur over deed.

Dit weekend wordt een zwarte zaterdag met meer dan 800 kilometer file. De verschillen in reistijd zullen dan nog veel groter zijn.