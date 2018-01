Oostende wil ballonnen bannen

De stad Oostende ontraadt bewoners ballonnen op te laten bij feesten en kermissen. Die blijken de grootste vervuiler van de stranden te zijn. “Het is milieuvervuilend en slecht voor dieren”, klinkt het in De Standaard.

De Oostendse schepen van Leefmilieu Tom Gremonpré (sp.a) meent dat ballonnen het meest vertegenwoordigd zijn in het zwerfvuil op het strand. “Dieren raken verstrikt in sierlinten of eten de ballonnen op. Minstens één op de vijftig dood gevonden stormvogels aan de kust hebben restanten van ballonnen in hun maag.”

Toelating vragen

Een echt verbod komt er niet, maar door de aanwezigheid van de luchthaven moeten mensen die er willen oplaten sowieso een toelating aanvragen. Daarop zal de stad de aanvrager aanraden om een alternatief te kiezen.

Vogelbescherming Vlaanderen reageert positief op de beslissing van de stad maar hoopt op een volledig verbod. Dan kan er een bestraffing gekoppeld worden aan elke overtreding.