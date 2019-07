Oostende heeft zwarte lijst voor amokmakers in zwembaden

Een tiental jongeren mag het zwembad van Oostende niet meer binnen na enkele incidenten. Dat heeft burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) aan VTM NIEUWS gezegd. De jongeren krijgen een plaatsverbod van drie maanden.

De bal ging aan het rollen na heisa in een zwembad in het Nederlandse Terneuzen. Daar hadden Vlaamse jongeren meisjes aangerand. Maar nu blijkt dat er ook problemen zijn in zwembaden in Vlaanderen.

Gisteren besliste Beveren al om identiteitscontroles uit te voeren aan het zwembad, en Oostende gaat nu nog een stapje verder. Een tiental jongeren dat het de laatste weken te bont had gemaakt in het stedelijk zwembad, mag er nu drie maanden lang niet meer binnen.