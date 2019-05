Oorzaak legionella-uitbraak gevonden

De oorzaak van de legionella-uitbraak is gevonden. Dat heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid gezegd. Een bedrijf uit Evergem is de bron van de besmetting, maar omdat er strafonderzoek loopt, mag de naam van het bedrijf niet gegeven worden.

Bij het begin van het onderzoek zijn zeventien bedrijven onderzocht. Vijf daarvan waren besmet met legionella, en bij twee was de concentratie. Nu is in een koeltoren in een van die twee bedrijven de oorspronkelijke bacterie gevonden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat ervan uit dat de bron niet meer actief is.

Er zijn in totaal al 2 mensen gestorven aan de bacterie, 32 anderen raakten besmet.

Foto: archief