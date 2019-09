Ook de zoon uit het eerste huwelijk van de vrouw die vrijdag samen met haar echtgenoot vermoord werd teruggevonden in Doornik, is overleden. Zijn lichaam werd donderdagavond uit de Schelde in Oudenaarde gehaald, een dag voor dat de lichamen van zijn moeder en stiefvader gevonden werden in hun huis in Doornik. Het lijkt zo goed als zeker dat er een verband is tussen beide zaken, al is het voorlopig compleet onduidelijk wat er precies gebeurd is.