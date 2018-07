Ook volgende week nog zeer warm

De hittegolf mag dan wel afgelopen zijn, het blijft toch zeer warm, en dat nog zeker tot vrijdag. We krijgen nog vijf dagen met temperaturen tot 30 graden, al kan het plaatselijk ook wel bewolkt zijn en hier en daar zelfs onweren.

Vandaag is het vaak gedeeltelijk bewolkt met vrij veel hoge en middelhoge wolkenvelden. In het westen wordt het wolkendek na de middag dikker en kan er af en toe wat lichte regen vallen. De maxima bedragen 22 of 23 graden in de kuststreek, en 23 tot 28 graden elders. Er staat een overwegend matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Vanavond kunnen er hier en daar nog enkele druppels vallen. 's Nachts wordt het overal droog met stilaan bredere opklaringen.

Morgen start met brede opklaringen en droog weer in het binnenland. Maar overdag neemt de bewolking toe en kunnen er vooral in het noordwesten van het land enkele plaatselijke buien vallen. De maxima bedragen 25 graden aan zee, en 30 graden in de Kempen en het uiterste zuiden van het land. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest, en later uit west tot zuidwest.

Overmorgen kan er bij de doortocht van een storing hier en daar een bui vallen, eventueel met een donderslag in het oosten. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en 29 graden in het uiterste zuidoosten. Woensdag is het wisselend bewolkt. In het zuidoosten van het land kan het onweerachtig worden. Elders blijft het zo goed als droog. De maxima liggen rond 27 graden in het centrum van het land. Er is weinig wind.

Donderdag en vrijdag zorgt een drukstijging voor zonnig en droog weer met hier en daar opnieuw temperaturen rond de 30 graden. De wind is meestal zwak tot soms matig uit veranderlijke of noordelijke richtingen.

Zaterdag blijft nog onzeker. Mogelijk komen we tijdelijk terecht in iets frissere en licht onstabiele zeelucht. Dit zou dan een lichte terugval van de temperaturen beteken en kans op een plaatselijke bui.

