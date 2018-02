Ook volgende week nog bibberen

De temperaturen schommelen dit weekend rond en net boven het vriespunt. Ook volgende week blijft het bibberen, met minima tot -15 graden en kouder in de Ardennen, voorspelt het KMI.

Deze middag is het zonnig met in de namiddag wat hoge wolkenvelden. Maxima van -1 tot +4 graden en een schrale oostelijke wind. Het kan wel kouder aanvoelen. Er zijn rukwinden tot 50 à 60 km/ u. Komende nacht blijft het helder en koud met minima van -4 graden in Vlaanderen tot -10 graden in de Ardennen.

Morgen wordt het meestal zonnig, maar iets kouder. In Laag- en Midden-België verwacht het KMI maxima rond of net boven het vriespunt, in de Ardennen liggen de maxima tussen 0 en -3 graden. De gevoelstemperatuur ligt nog een aantal graden lager, door oosten- tot noordoostenwind. Zondagnacht is het helder of licht bewolkt. Het gaat stevig vriezen met minima tussen -5 graden in het westen van het land en tot -12 graden in de Ardense valleien.

Sneeuw

Maandag is eerst zonnig, met in de loop van de dag stilaan wolkenvelden. In de Ardennen zijn enkele sneeuwvlokken niet uitgesloten. Het is zeer koud met in vele streken maxima rond het vriespunt, en ten zuiden van Samber en Maas maxima tussen -1 en -6 graden. Ook dinsdag en woensdag worden zeer koude dagen met negatieve temperaturen in de Ardennen en nog steeds maxima rond het vriespunt in Laag- en Midden-België. De minima schommelen tussen -5 en -10 graden, en in de Hoge Venen tussen -10 en -15 graden, of lokaal nog wat lager.

Donderdag blijft het wellicht nog droog. De temperaturen schommelen nog steeds rond het vriespunt en blijven negatief in de Ardennen. Vrijdag en zaterdag lijken storingen boven Frankrijk ook onze streken te gaan beïnvloeden. De kans op sneeuw of tijdelijk aanvriezende regen vergroot dan. De maxima worden licht positief in Vlaanderen. Het KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie.