Ook Vlaams bedrijf verkocht vervallen vlees

Het Vlaamse slachthuis Vanlommel uit Olen heeft enkele maanden geleden vervallen vlees geëxporteerd naar Kosovo. Dat bevestigt het bedrijf aan VTM NIEUWS. Ze zeggen wel dat er niet gesjoemeld is, maar dat het om “een menselijke fout” ging.

In een reportage van de Kosovaarse krant KOHA van september vorig jaar is te zien hoe een vrachtwagen met vleeswaren van Vanlommel leeggehaald wordt en hoe de inhoud ervan rechtsreeks in de vuilbak wordt gegooid. Volgens de krant ging het om twintig ton vervallen vlees.

Het bedrijf geeft aan VTM NIEUWS toe dat er bij de levering aan Kosovo vervallen vlees zat. “Een vrachtwagen met dertig paletten was op weg naar Kosovo. Het was de eerste keer dat we naar het land exporteerden. Van anderhalve palet was de houdbaarheid overschreden”, zegt de directeur van Vanlommel Johan Heylen. “Op basis daarvan heeft men in Kosovo beslist om de hele vracht te vernietigen. Diepvriesvlees is normaal gezien twee jaar houdbaar, dat vlees was dus twee jaar en drie weken oud.”

"Menselijke fout"

Volgens het bedrijf is er niet gesjoemeld en hebben ze toen een fout gemaakt. “Het gaat niet om etiketfraude, er zijn dus geen datums aangepast. Het bleek om een menselijke fout te gaan. We hebben maatregelen genomen en onze procedure is aangepast. We zijn een intern onderzoek gestart en ook het Federaal Voedselagentschap heeft een onderzoek gedaan.”

Onze redactie heeft het Federaal Voedselagentschap gevraagd of dit verhaal klopt, maar zij mogen niets over de zaak zeggen.

Of er een gerechtelijk onderzoek loopt naar het slachthuis en het vervallen vlees, is ook nog niet bevestigd.

Het parket van Antwerpen bevestigt aan VTM NIEUWS dat er een opsporingsonderzoek bezig is. Ze hebben het onderzoek gestart in januari, nadat ze ingelicht zijn door het Federaal Voedselagentschap (FAVV).

"Hele sector is rot"

In een reactie op het nieuws vragen Ecolo en Groen een volledige doorlichting van de sector. "Niet alleen het vlees is rot, ook het hele systeem. De hele sector moet grondig doorgelicht worden. Mensen moeten weer kunnen vertrouwen wat er op hun bord ligt", aldus federaal fractieleider Kristof Calvo en Kamerlid Anne Dedry.