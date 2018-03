Ook vandaag niet schaatsen in Aalter

Op de Kraenepoel in Aalter is het ijs ook vandaag verboden terrein voor schaatsers. Dat meldt het gemeentebestuur van Aalter. Liefhebbers konden er gisterenmiddag tot drie uur schaatsen, maar sindsdien is het ijs te dun en niet meer veilig.

Het ijs in de afgebakende zones op de Kraenepoel was gisterenochtend ongeveer acht centimeter dik. Het was de enige plaats waar van het Agentschap voor Natuur en Bos geschaatst mocht worden, en er zakten enkele honderden schaatsers naar Aalter af. Door het gewicht van alle mensen op het ijs, volgde de gemeente de situatie constant op. Rond drie uur werd dan toch beslist om iedereen van het ijs te halen.

De ijsmeester hoopte dat er vandaag opnieuw geschaatst kon worden, maar het ijs is niet dik genoeg meer voor een grote geroep schaatsers. “Het ijs is te dun geworden, waardoor het niet meer veilig is. Het is dan ook verboden je nog op de Kraenepoel te begeven”, zegt het gemeentebestuur.

Ook op de andere vijvers van het Agentschap voor Natuur en Bos is schaatsen vandaag niet toegelaten.

Foto: gisteren was schaatsen wel toegelaten op de Kraenepoel