Ook vandaag krijgen we de zon te zien

Na een zonnige dag gisteren, hangt de lente ook vandaag een beetje in de lucht. We krijgen de zon te zien, al verstopt die zich af en toe achter de wolken. De temperaturen zijn redelijk zacht, met maxima rond 12 à 13 graden.

Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Het kwik bereikt 13 graden, al wordt het aan zee wel wat frisser.

Vannacht wordt het al snel licht bewolkt in het westen, maar in het oosten komen er nog enige tijd veel wolkenvelden voor. Er is kans op mist. De minima liggen rond 2 à 3 graden.

Begin van de week

Morgen is het vrij zonnig in de namiddag, maar dinsdag en woensdag gaat het regenen bij 10 graden. Ook donderdag en vrijdag vallen er enkele buien, maar zijn er ook opklaringen.