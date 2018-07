Ook vandaag kans op (onweers)bui

De dag begint met opklaringen, wolkenvelden en plaatselijk wat gedruppel. Overdag ontstaan er stilaan meer stapelwolken die in het binnenland kunnen uitgroeien tot een plaatselijke bui en in de late namiddag en avond tot een onweersbui in de Ardennen en de Kempen.

In het westen wordt het daarentegen geleidelijk droger en zonniger. Het wordt iets minder warm met maxima rond 21 graden aan zee, 22 tot 23 graden in de Ardennen en tussen 24 en 28 graden elders. De wind wordt stilaan overal matig en aan zee soms vrij krachtig uit het westen, na de middag ruimend naar west tot noordwest. Dat zegt het KMI.

Vanavond verlaten de buien het zuidoosten van het land en wordt het droog met brede opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het deze nacht gedeeltelijk bewolkt. Naar de ochtend toe kan het nevelig worden in het uiterste westen. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. De wind waait eerst matig uit west tot noordwest, later zwak uit veranderlijke of zuidwestelijke richtingen.

Morgen is het eerst wisselend bewolkt, maar overwegend droog. In de loop van de dag wordt het zonniger vanaf het noorden. De maxima liggen tussen 22 of 23 graden aan zee en in Hoog-België en halen lokaal 28 graden in de Kempen. De wind is meestal zwak, in het noordwesten zwak tot matig, en ruimt van westzuidwest naar noord.