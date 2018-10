Ook vandaag houdt douane acties op Zaventem

Ook vandaag houden de douaniers op de luchthaven van Zaventem stiptheidsacties. Dat bevestigt vakbond ACV aan VTM NIEUWS. Net als gisteren zullen alle aankomende passagiers gecontroleerd worden, voor vertrekkende passagiers zijn er geen extra controles.

De acties gisteren veroorzaakten gigantische wachtrijen. Passagiers die geland waren, moesten urenlang wachten voor ze de luchthaven konden verlaten.

De douaniers klagen het personeelstekort aan bij de diensten die personen en goederen controleren. Ze voelen zich niet gehoord door minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Van Overtveldt benadrukte gisteren in een reactie aan VTM NIEUWS al dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. "141 komen erbij en er zullen er inderdaad nog bijkomen. Ik hoop dat alle betrokken partijen hier hun verantwoordelijkheid nemen en in het algemeen belang handelen", klinkt het.

141 extra mensen De douaniers zijn echter niet tevreden met 141 extra posten. De extra mensen komen er namelijk bij in het hele land, slechts 31 mensen zullen effectief op de douane in de luchthaven van Zaventem werken. Alleen al bij de aankomende vluchten wil de douane graag twintig extra posten vullen. Bovendien komen die 141 extra douaniers er naar aanleiding van de Brexit, die er zit aan te komen. Volgens de douaniers zijn er echter, zelfs voor een zachte Brexit, 300 extra mensen nodig. Voor een harde Brexit is dat cijfer nog hoger.

Foto: archief

