Er zal vandaag opnieuw hinder zijn bij De Lijn. Dat komt door een staking van de liberale en socialistische vakbond. Die protesteren tegen de reorganisatie. Hoe groot de hinder zal zijn is moeilijk in te schatten.

Net zoals gisteren is er ook vandaag hinder bij De Lijn. Dit keer wordt er geprotesteerd tegen de reorganisatieplannen. De staking zal nog tot zondag duren, maar de hinder is moeilijk in te schatten, zegt Tom Van de Vreken van De Lijn aan VTM NIEUWS. “De vakbonden laten hun leden vrij kiezen wanneer ze het werk neerleggen. Of ze dat nu een dag, twee dagen of alle vier doen. Dat maakt het voor ons heel moeilijk om de hinder in te schatten.”

De christelijke vakbond en de onderaannemers steunen de actie niet, waardoor er wel bussen en trams konden uitrijden. De chauffeurs die wel werken, worden ingezet op de belangrijkste lijnen.

Impact

Ondanks de bemanning op de prioritaire lijnen is er hinder in heel Vlaanderen, al kan die sterk verschillen per provincie. “Het is moeilijk om al een volledig overzicht te geven. De updates stromen binnen. In de provincie Limburg is twee derde van de vroege diensten op de baan. In de provincie Vlaams-Brabant is dat ongeveer driekwart. Dat zijn natuurlijk globale cijfers, dat kan verschillen van lijn tot lijn”, zegt Van de Vreken nog.

In de stad Antwerpen is de helft van de eigen chauffeurs niet aan de slag gegaan. In Gent rijden dan weer de stadsbussen 3, 5, 9, 17 en 39 om het halfuur. Op tramlijn 1 rijdt de tram om de tien minuten.

Pensioenbetoging

Ook gisteren was er hinder bij de vervoersmaatschappij. Dat kwam door een grote pensioenbetoging tegen de plannen van de regering.

Op verstoring.delijn.be kan je checken of je bus of tram rijdt.