Ook vandaag genieten: zonnige paasmaandag met temperaturen tot 24 graden

Het wordt vandaag een zonnige paasmaandag met hoge wolkenvelden. In de loop van de dag verschijnen er ook wat stapelwolken, maar het blijft droog. De maxima liggen tussen 18 graden in de Ardennen en 24 graden in Vlaanderen, meldt het KMI.

Morgen is het zonnig of licht bewolkt, maar af en toe wordt de zon gesluierd door hoge bewolking. De maxima liggen rond 22 graden in het centrum.

Woensdag is het eerst droog en licht of gedeeltelijk bewolkt. Vanaf het zuiden verschijnt er meer bewolking met kans op (onweers)buien. De maxima liggen tussen 20 en 22 graden in het centrum.