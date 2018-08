Ook vandaag geen vuilnisophaling in Gent

De vuilnismannen van Ivago in Gent zullen ook vandaag geen vuilnis ophalen. Het overleg gisteravond tussen de vakbonden en de directie is afgesprongen. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

De spontane stakingsactie van de vuilnismannen is te wijten aan de hoge temperaturen in combinatie met uitzonderlijk zware ophaalrondes. De directie beloofde wel een structurele oplossing voor de werkdruk, die ook in het verleden al tot syndicale acties heeft geleid. Maar overleg gisteren heeft niets opgeleverd, dus wordt ook vandaag geen vuilnis opgehaald.

Voorlopig is er nog niet gevraagd aan inwoners om vuilniszakken die voor ophaling op straat zijn gezet, terug in huis te halen.