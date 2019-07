Het centrum van Brussel is volledig afgesloten voor het verkeer door de ploegentijdrit in de Ronde van Frankrijk. Net als gisteren is ook de rest van de hoofdstad moeilijk bereikbaar. De E40 richting Brussel is zelfs volledig afgesloten.

Nu al zijn 500.000 mensen op post om de renners aan te moedigen. De meesten onder hen komen met het openbaar vervoer. Zo heeft de NMBS extra treinen ingelegd en rijdt de MIVB vandaag gratis.