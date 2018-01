Ook tweede dodelijk slachtoffer vanonder puin gehaald

De brandweer heeft zonet twee dodelijke slachtoffers van onder het puin gehaald na de explosie van gisteravond op de Paardenmarkt in Antwerpen. Dat bevestigt de Antwerpse politie aan VTM NIEUWS.

Gisteravond ontplofte om een nog onduidelijke reden een woning op de Paardenmarkt in Antwerpen. Veertien mensen raakten daardoor gewond, één verkeert in kritieke toestand en vijf zijn zwaargewond. In totaal werden zeven mensen levend van onder het puin gehaald.

Oorzaak onduidelijk

Rond half tien gisterenavond vond er een enorme explosie plaats op de Paardenmarkt. Daarbij stortte een woning volledig in en raakten twee aanpalende woningen bijna volledig vernield. De oorzaak van de explosie is nog steeds niet duidelijk. De politie benadrukte meteen dat het niet om terrorisme gaat.

Het rampenplan werd afgekondigd en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om een zoekactie op te starten. "In het begin werden vier mensen levend onder het puin gehaald", zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. "De hulpdiensten hoorden toch nog stemmen, dus zijn we blijven zoeken ook al was het op dat moment nog gevaarlijk omdat de gebouwen niet stabiel waren. Later op de avond werden nog drie anderen van onder het puin gehaald."