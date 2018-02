"Ook Pierre Serry recht op vrijspraak"

Net als de advocaten van André Gyselbrecht vinden ook die van Pierre Serry dat hun cliënt recht heeft op de vrijspraak. “Als de rechtbank zou aanvaarden dat Gyselbrecht handelde uit onweerstaanbare drang, dan is dat voor Serry ook zeker het geval", klinkt het op het proces van de Kasteelmoord.

Dokter Gyselbrecht wordt door de speurders beschouwd als de opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. Pierre Serry trad als tussenpersoon op bij het beramen van de moord. Eerder vandaag vroegen de advocaten van Gyselbrecht de vrijspraak. Als dat niet kan, vragen ze een milde straf. Gyselbrecht handelde volgens zijn advocaten uit overmacht toen hij de opdracht gaf om zijn schoonzoon van het leven te beroven.

Vier verzachtende omstandigheden

"Als de rechtbank de vrijspraak voor Gyselbrecht zou aanvaarden, dan moet dat ook gelden voor Pierre Serry", klonk het bij de verdediging van Sierry. Verder benadrukten advocaten Walter Damen en Kris Vincke nog dat er vier verzachtende omstandigheden zijn voor hun cliënt.

Spijt Serry

"Ten eerste heeft hij volle bekentenissen afgelegd. Daardoor hebben we het licht in de duisternis kunnen zien in dit dossier", aldus Damen. "Daarnaast is er de druk die dokter Gyselbrecht op Pierre Serry heeft uitgevoerd." Damen vroeg ook om rekening te houden met de leefijd (67) van Serry en het feit dat Serry zijn spijt heeft uitgedrukt in dit dossier.

“Straf voor mensen als Hardy”

"De straf die het openbaar ministerie vraagt voor Pierre Serry, staat in feite gelijk aan levenslang. 26 jaar plus terbeschikkingstelling is voor mensen als Renaud Hardy", zo zei Damen, "Mensen die een gevaar vormen voor de maatschappij."

"Juridisch gedrocht”

Volgens Damen is de maximumstraf ook twintig jaar. Ten bewijze haalde hij daarvoor de problemen aan die zich stellen na het arrest van het Grondwettelijk Hof over de correctionalisering van assisenzaken. "We zitten met een juridisch gedrocht", zo klonk het. "Je mag nooit gokken met een mensenleven", zo zei Damen nog aan de voorzitter van de rechtbank.

Bekijk ook:

(Foto: archief)