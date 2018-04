Ook morgen treinhinder door Franse staking

In Frankrijk zal het treinverkeer ook morgen "erg verstoord" worden door de staking tegen de spoorhervormingen, zo blijkt uit prognoses van spoorwegmaatschappij SNCF. Het bedrijf gaat ervan uit dat één op de zeven hogesnelheidstreinen en één op de vijf regionale en lokale treinen zal uitrijden. Op de internationale verbindingen van de Thalys zou de situatie quasi normaal moeten zijn.

De directie van de SNCF gaat ervan uit dat de treinen in Frankrijk met dezelfde frequentie als vandaag zullen rijden. Er zouden wel wat meer hogesnelheidstreinen rijden, al zal de frequentie verschillen van regio tot regio. Het noorden en oosten zouden het best bediend worden, met één verbinding op de vier. In het zuidoosten zou er dan weer slechts één op de tien rijden.

Internationaal verkeer

Ook het internationale verkeer zou stabiel blijven in vergelijking met vandaag. De Thalys-verbindingen zouden quasi normaal verzorgd worden en er zouden drie op de vier Eurostar-treinen rijden. Naar Duitsland zou één op de drie treinen vertrekken.

Met Italië, Zwitserland en Spanje zouden er dan weer geen treinverbindingen zijn.

Twee dagen op de vijf staking

De spoorvakbonden zijn begonnen aan een krachtmeting met de regering. Ze willen tot einde juni twee dagen op de vijf staken tegen de hervormingen die de regering wil doorvoeren, waarbij onder meer de statutaire benoeming voor nieuwe aanwervingen in vraag wordt gesteld. De volgende stakingsdagen zijn voorzien op 8 en 9 april.