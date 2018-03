Ook Michel moet uitleg geven over F-16's

PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej heeft aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke gevraagd dat premier Charles Michel donderdag aanwezig zou zijn in de plenaire zitting om te antwoorden op vragen over de vervanging van de F-16's.

Dinsdag raakte bekend dat minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) en de Chef Defensie niet geïnformeerd werden over studies van vliegtuigbouwer Lockheed Martin die aangeven dat de F-16's gemiddeld zes jaar langer kunnen vliegen dan eerst aangenomen.

"Dat er informatie opzettelijk is achtergehouden, op zijn minst bij Defensie, is extreem ernstig en vormt een aanslag op het goede functioneren van onze democratie. En het minste wat men kan zeggen is dat deze situatie de autoriteit van de premier aantast", stelt Laaouej.

De PS stelt voor om de plenaire zitting reeds om 13.00 uur van start te laten gaan, in plaats van 14.15 uur. In de namiddag vindt aan de andere kant van de Wetstraat immers een Europese top van staatshoofden en regeringsleiders plaats.