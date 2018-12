Ook Grote Geldbarometer lijdt onder slecht beursjaar

Hoe zorg je ervoor dat je spaargeld zo goed mogelijk rendeert? Elk jaar rond nieuwjaar stelt financieel expert Paul D’Hoore voor VTM NIEUWS een portefeuille samen van 10.000 euro: 'De Grote Geldbarometer'. Wat blijft er vandaag over van de 10.000 euro die we vorig jaar belegden? "2018 was het slechtste beursjaar sinds 2011. We investeerden veel in aandelen, en die deden het niet goed", legt D'Hoore uit. 'De Grote Geldbarometer' klokt af op 8.777 euro.

Paul D’Hoore spreidde de 10.000 euro over zeven beleggingen. Iets meer dan de helft ging naar aandelen, bijna een derde naar obligaties. De rest van het geld verdeelde D’Hoore over een spaarboekje, kapitaalbescherming, vastgoed, goud en hefboomfondsen.

Aandelen: 5.442 euro > 4.208 euro (-22,7%)

2018 was een uitzonderlijk slecht beursjaar, en de aandelen van D'Hoore kregen grote klappen. Hij investeerde in Ab InBev, UCB, Telenet, KBC en Ontex. Samen daalden die 22,6 procent in waarde. De 5.442 euro is een jaar later dus nog 4.208. Beleggen in aandelen blijft een berekend risico. Wie liever volledig op veilig speelt, laat dat beter aan zich voorbijgaan.



Obligaties: 2.917 euro > 2.927 euro (+0,35%)

Het tweede grootste deel van het spaargeld investeerde Paul D’Hoore vorig jaar in obligaties. Grote winst verwachtte hij daar niet, maar in elk geval wel meer dan op een klassiek spaarboekje. Dat blijkt ook te kloppen. Op de 2.917 euro maakte D’Hoore tien euro winst, of 0,35 procent.



Spaarboekje: 858 euro > 859 euro (+0,11%)

Een klassiek spaarboekje brengt zo goed al niks meer op, maar het is natuurlijk wel een veilige plek voor je spaargeld. Het is belangrijk om altijd een buffer ter beschikking te houden. De 858 euro die D’Hoore er plaatste, is vandaag 1 euro meer waard, 0,11 procent meer.



Kapitaalbescherming: 250 euro > 250 euro (=)

Paul D’Hoore belegde ook 250 in kapitaalbescherming. Bij die fondsen beleg je op de beurs, maar ben je wel zeker dat je geen verlies zal boeken. Daardoor krijg je ook niet de volledige winst uitbetaald, maar je krijgt wel het volledige basisbedrag terug. Dat blijkt ook: het heeft ons geen euro opgeleverd, maar de 250 euro blijft wel even veel waard. Daarom houden we het startkapitaal op 250 euro, hoewel dergelijke fondsen in 2017 zeker verscheidene procenten winst hebben geboekt.



Vastgoed: 233 euro > 238 euro (+2,2%)

In vastgoed investeerde D'Hoore geen al te groot bedrag. Toch hebben we het afgelopen jaar een rendement van 2,19 procent gerealiseerd, van 233 euro naar 238.



Goud: 167 euro > 172 euro (+3,1%)

De belegging waar we dit jaar procentueel de grootste winst op maken, is goud. In dollar verloor goud aan waarde, maar aangezien de dollar steeg ten opzichte van de euro, maken we in euro wel winst. Paul D’Hoore stopte er een klein bedrag van 167 euro in en dat werd 172 euro, 3,1 procent winst.



Hefboomfondsen: 133 euro > 123 euro (-7,2%)

Hefboomfondsen zijn vrij gespecialiseerde fondsen die heel hard kunnen stijgen, maar ook fors kunnen dalen. Dit jaar was dat het laatste. We verloren tien euro op een bedrag van 133 euro, een verlies van 7,2 procent.

Vier jaar Geldbarometer: de balans

Tot slot nog dit: wie De Grote Geldbarometer van VTM NIEUWS al vier jaar gevolgd zou hebben, heeft vandaag nog steeds een rendement van 11,6 procent. De 10.000 euro die Paul D’Hoore drie jaar geleden zorgvuldig spreidde over een aantal beleggingen is vandaag 11.636 euro waard. Vorig jaar was dat zelfs nog 13.257 euro.

'De Grote Geldbarometer' wordt samengesteld op basis van de typeportefeuilles van deze financiële instellingen: KBC, ING, Belfius, Argenta, Degroof Petercam, ABN AMRO.