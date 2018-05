Ook familie Stijn Saelens in beroep

In de zaak rond de Kasteelmoord gaat nu ook de familie van de vermoorde Stijn Saelens in beroep. Dat bevestigt hun advocaat Jan Leysen aan VTM NIEUWS. “Ze gaan in beroep om een stem te hebben in het debat”, zegt hij.

De familie van Saelens wil met het beroep vermijden dat de pleidooien volledig gedomineerd worden door de verdediging van dokter André Gyselbrecht. Die schetste een negatief beeld van Stijn Saelens.

Gyselbrecht zou zijn kleinkinderen hebben willen beschermen tegen hun vader, die incest zou gepleegd hebben, maar de familie Saelens spreekt dat tegen. Ook de rechtbank oordeelde dat daar niet de reden moet gezocht worden voor de strenge straf voor de dokter.

27 jaar cel

Dokter Gyselbrecht werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor de moord op zijn schoonzoon. Ook de andere beklaagden kregen celstraffen opgelegd: Pierre Serry kreeg 21 jaar cel, Evert De Clercq 27 jaar cel en Roy Larmit 15 jaar cel.

Gyselbrecht en zijn kompaan De Clercq tekenden eind vorige maand al beroep aan tegen hun straf. En nu wil de familie van Stijn Saelens ook in beroep gehoord worden in het debat.

