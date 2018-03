Ook ex-crimineel mag infiltrant zijn

De politie mag burgers inzetten als infiltrant om criminele bendes op te rollen. Dat heeft de regering op papier gezet, schrijft De Standaard vandaag. Ook ex-criminelen mogen zich opgeven als infiltrant.

De federale politie zal een infiltrant natuurlijk eerst screenen voor hij of zij ingezet wordt. Daarbij wordt rekening gehouden met zijn of haar leeftijd, betrouwbaarheid en het misbruik dat hij of zij eventueel kan maken van een status als infiltrant.

Ook criminelen

Opvallend: ook mensen met een strafblad komen in aanmerking voor de functie als infiltrant. En daar is niet iedereen voor te vinden. “Criminelen kunnen hun status als infiltrant gebruiken om een concurrent uit te schakelen door hem erin te luizen. Ze zitten in een machtige positie. We mogen niet naïef zijn: criminelen zullen ook uit eigenbelang infiltrant worden”, zegt professor Joachim Meese van de Universiteit Antwerpen (UA).

Toch denkt de regering dat er voldoende controle zal zijn op de infiltranten om misbruik uit te sluiten. Wanneer de eerste aan slag zullen gaan, is nog niet duidelijk.