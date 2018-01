Ook Belgische arts wil verbod energydrinks

Net zoals de kinderartsen in Nederland, pleit de Belgische kinderarts Thierry Devreker (VUB) voor een verbod op energiedranken voor minderjarigen. Devreker deed zelf onderzoek bij meer dan 1.200 jongeren over hun gebruik van de drankjes en het effect op hun gezondheid. De Hoge Gezondheidsraad raadt het gebruik af bij kinderen jonger dan 16 jaar, maar vraagt geen verbod.

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde lanceerde vandaag een oproep om de verkoop van energiedrankjes aan minderjarigen (jonger dan achttien) te verbieden. De drankjes zijn volgens artsen vaak de oorzaak dat jongeren op de spoeddiensten terechtkomen.

Belgische vraag

Ook Thierry Devreker, als kindergastro-enteroloog verbonden aan de VUB, is voorstander van zo’n verbod. Hij is een van de eersten in Europa die het gebruik van energiedranken bij kinderen heeft onderzocht.

Uit zijn studie bij 1.260 jongeren van twaalf tot achttien jaar blijkt dat zestig procent energiedranken gebruikt. Achttien procent zou dagelijks dergelijke drankjes drinken en bijna één procent van de jongeren zou tot drie eenheden per dag gebruiken.

Net omdat de grote hoeveelheid cafeïne gevaarlijk is voor minderjarigen, pleit hij voor een verbod. “Moest de politieke wil ontbreken om een verbod door te voeren, lijkt het mij ten minste aangewezen om meer in te zetten op waarschuwingen om de gevolgen van die energiedrankjes voor kinderen duidelijk te maken”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

Afgeraden, geen verbod

De Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft nog geen algemeen standpunt geformuleerd over een verbod, maar benadrukt wel het gevaar van de drankjes. “Ik weet niet of een verbod de beste weg is, maar er is zeker iets te zeggen over een waarschuwing van het gebruik en misbruik van die dranken door minderjarigen”, zegt Daniel De Wolf aan VTM NIEUWS. Hij zetelt in de raad van bestuur van de Belgische Raad voor Kindergeneeskunde.

“Men moet jonge kinderen afraden om energiedrankjes te drinken en zeker om ze te misbruiken. Eén drankje is al potentieel gevaarlijk omdat we momenteel niet alle effecten van alle bestandsdelen kennen. Kinderen afraden om ze te drinken, is dus zeker de boodschap.”

Ook de Hoge Gezondheidsraad staat achter die boodschap. Zij zijn bezorgd over het effect van de energiedrankjes op minderjarigen en raden zwangere vrouwen en kinderen jonger dan zestien af om ze te drinken. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is geen voorstander van een verbod, maar wil vooral inzetten op sensibilisering. "Als je ze gaat verbieden, maak je ze net interessant. We willen van de energiedrankjes geen verboden vrucht maken", zeggen ze op het kabinet van De Block.