Ook in België besmette groenten gevonden

Ook in ons land zijn groenten aangetroffen die besmet zijn met de listeriabacterie. Het gaat om zeker twee stalen diepvriesmaïs van de Belgische multinational Greenyard. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

Gisteren raakte bekend dat er de afgelopen drie jaar in Europa negen mensen gestorven zijn na het eten van besmette groenten van Greenyard. Er zijn bij ons voorlopig geen slachtoffers gemeld.

De groenten werden verwerkt in één van de fabrieken van Greenyard in Hongarije. De multinational zelf onderzoekt de zaak, volgens hen is de link met de slachtoffers en de besmette groenten nog niet bewezen. Ze hebben intussen wel al heel wat groenten teruggeroepen.

