Ook 3de moordenaar Kitty Van Nieuwenhuysen vraagt beperkte opsluiting

Kurum Galip, de derde moordenaar van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen, wil enkel nog in de gevangenis slapen. Op 13 november zal hij voor de strafuitvoeringsrechtbank van Ittre de beperkte opsluiting vragen. De nabestaanden hopen dat het zo ver niet komt. “We kunnen enkel maar hopen dat ze hem in de gevangenis houden.”

De 23-jarige politieagente uit Leuven werd in koelen bloede neergeschoten door drie gangsters in de nacht van 3 op 4 december 2007. Van Nieuwenhuysen was samen met haar collega Peter Van Stalle opgeroepen voor een homejacking. Bij hun aankomst namen drie zware jongens hen onder vuur.

Van Nieuwenhuysen, die op de passagiersstoel van de politiecombi zat, werd dodelijk geraakt. Haar collega liep zware verwondingen op. De daders konden eerst nog ontkomen met een gestolen auto, maar een maand later werden ze dan toch opgepakt. Het ging naast Hassan Iasir om Noureddine Cheikni en Galip Kurum, allemaal afkomstig uit Charleroi. Hoewel ze alles ontkenden, achtte een volksjury hen in 2011 schuldig. Ze kregen dertig jaar cel.

Vorige maand besliste de strafuitvoeringsrechtbank om Cheikni vrij te laten onder elektronisch toezicht. Dat veroorzaakte een golf van verontwaardiging - vooral bij de politievakbonden. Zijn kompaan Iasir wilde ook voorwaardelijk vrijkomen, maar hij ving bot.

Lotto winnen

Recent kregen de nabestaanden van Kitty het bericht dat ook Kurum Galip, de gangster die op de combi schoot, zijn kans zal wagen. In het verleden had hij nog nooit om een beperkte detentie gevraagd.

Volgens onze informatie zou hij voortaan overdag de gevangenis willen verlaten. Enkel nog ’s nachts wil hij opgesloten worden. “We hadden verwacht dat hij ook een aanpassing van zijn regime zou vragen”, reageert papa Johan Van Nieuwenhuysen. “Of hij kans maakt om vrij te komen? Weet u of ik morgen de Lotto win? Het is de strafuitvoeringsrechtbank die beslist. Zij hebben veel meer informatie over wat hij de voorbije elf jaar heeft gedaan. De rechtbank zal wel in eer en geweten beslissen. Wij hebben niks te zeggen, maar kunnen enkel hopen dat ze hem in de gevangenis houden.”

Kurum zal op 13 november voor de strafuitvoeringsrechtbank in de gevangenis van Ittre verschijnen. “Ik zal erbij zijn, al wil ik hem niet zien.” Twee weken later volgt er een uitspraak.