Ook 2de schoonbroer dood teruggevonden

In het kanaal Brugge-Oostende is vandaag het levenloze lichaam van de vermiste Patrick Coudeville (62) aangetroffen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De man verdween tien dagen geleden met zijn schoonbroer na een etentje. Zijn schoonbroer Henk Haedens (62) en hun voertuig waren vorige week al teruggevonden.

Op maandag 11 december verlieten Henk Haedens en Patrick Coudeville om 15.30 uur het restaurant Jolly Sailor aan de Hendrik Baelskaai in Oostende. De zestigers moesten nog naar een afspraak in Brugge, maar zijn daar nooit komen opdagen.

Tijdens een zoekactie in het kanaal Brugge-Oostende werd op donderdag 14 december het voertuig van de vermisten ontdekt. In de pick-up werd toen het levenloze lichaam van Henk Haedens aangetroffen. Zijn schoonbroer Patrick Coudeville werd een week later in de buurt van die plaats teruggevonden.

Verkeersongeval?

Volgens het parket zijn ze naar alle waarschijnlijkheid met hun blauwe pick-up betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Wellicht speelden de winterse weersomstandigheden een fatale rol. Om alle andere pistes te kunnen uitsluiten, zal morgen nog een autopsie uitgevoerd worden.