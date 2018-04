Ook 1 glas wijn is niet gezond

“Gezond drinken bestaat niet”, blijkt uit een nieuwe internationale studie in negentien landen. Die werd door het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet gepubliceerd, zegt de krant De Morgen. De vaststelling lijkt het definitieve einde van het idee dat één glaasje alcohol niet ongezond is.

Onderzoekers van meer dan honderd universiteiten gingen na of gematigde consumptie van alcohol ‘een beetje goed is’ voor hart en vaten. De gegevens van meer dan 600.000 mensen uit 83 studies tussen 1964 en 2010 werden daarvoor samengebracht. Het antwoord is duidelijk nee.

Langer leven zonder alcohol

Elk glas extra alcohol verhoogt de kans op een beroerte, hartfalen, een hoge bloeddruk en een aorta-aneurysma, zaken, die stuk voor stuk dodelijk kunnen zijn.

Voor een 40-jarige man betekent dat dat hij gemiddeld anderhalf jaar ouder zal worden als hij niet drinkt dan wanneer hij elke dag een glas alcohol drinkt. Geheelonthoudende vrouwen worden gemiddeld 1,3 jaar ouder dan zij die wel alcohol nuttigen.

Kleinere kans op hartaanval

Toch is er op de regel één uitzondering. Een glas alcohol per dag verkleint de kans op een hartaanval. "Maar dit weegt geenszins op tegen de andere wel dodelijke gevolgen van alcoholinname", schrijven de onderzoekers.