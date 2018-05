Onze weervrouw verklaart unieke wolk

De speciale wolk die gisteravond boven ons land hing, was een 'divergent eddy' (een ‘afwijkende dwarrelwind’). Dat zegt VTM-weervrouw Jill Peeters.

“Het is lucht die op grotere hoogte allemaal samenkomt en dan naar beneden stroomt”, legt Jill Peeters uit. “Dat is een heel langzaam proces, waardoor je eigenlijk bedrogen wordt als je ernaar kijkt, want je ziet het amper bewegen.”

An huge and unique “divergent eddy”, seen in #Belgium. Thank you to all the pictures and help from @GertCoone and @niels2a #proud @WMO @CloudAppSoc Darryl and Christophe Baggerman pic.twitter.com/ilCkbCulHc